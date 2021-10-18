У Києві суд зняв обмеження для чергового "багатофункціонального" комплексу на Печерську

У Києві суд зняв обмеження для чергового "багатофункціонального" комплексу на Печерську

Під виглядом багатофункціональних комплексів у столиці часто будуються житлові, а квартири продають як апартаменти.

У Києві суд зняв обмеження для чергового "багатофункціонального" комплексу на Печерську.

Окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував низку абзаців містобудівних умов та обмежень, які встановлюють планувальні обмеження і зобов’язання для ТОВ "Сервіс-Центр" під час реконструкції нежилого будинку центральної бази під багатофункціональний комплекс за адресою: Військовий проїзд, 1/8 (літ. А) у Печерському районі столиці. Про це свідчить рішення від 4 жовтня.

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За даними видання "Наші гроші", коли суд виносив рішення, то зокрема послався на те, що у Києві не затверджений план зонування території міста (відповідно до ч. 8 ст. 18 закону "Про регулювання містобудівної діяльності"), відтак відсутні підстави вважати, що об’єкт знаходиться в центральній планувальній зоні, і відповідно – нема підстав для обмеження по висоті на рівні не вище 27 м.

Суд скасував такі пункти:

про встановлення граничної висоти об’єкту – не вище 27 метрів відповідно до Генплану м. Києва;

про те, що об’єкт проектування знаходиться в межах центральної планувальної зони, історичного ареалу, і що проектну документацію слід розробляти з урахуванням постанови Кабміну від 13.03.2002 №318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць";

про те, що об’єкт проектування знаходиться в зоні регулювання забудови третьої категорії; у разі необхідності отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно законодавства; погодити в органах охорони культурної спадщини проект архітектурних перетворень;

про те, що проектну документацію розробляти та затверджувати відповідно до вимог закону "Про охорону культурної спадщини", розпорядження КМДА №979 від 17.05.2002 "Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 №920 "Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури у м. Києві".

Також суд зазначив, що на момент видачі МУО не були належним чином затверджені межі історичного ареалу Києва, тому відсутні підстави вважати, що об’єкт знаходиться в межах історичного ареалу.

Суд встановив, що у жовтні 2019 року Київрада поновила ТОВ "Сервіс-Центр" договір оренди ділянки площею 0,32 га у проїзді Військовому, 1/8 (літ. А) для експлуатації та обслуговування центральної продовольчої бази/промисловості, комерційного використання і громадського призначення.

Відповідно до даних Містобудівного кадастру Києва, за функціональним призначенням це комунально-складська територія.

Разом з тим, у МУО вказано, що це територія громадських будівель і споруд.

У 2018 році Київрада затвердила Детальний план території, куди входить ділянка у проїзді Військовому, 1/8 (літ. А). У ньому вказано, що будівля за вказаною адресою, яка з 2004 року належить "Сервіс-Центру", підлягає реконструкції під об’єкт побутового обслуговування.

Водночас, у січні 2021 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав фірмі містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку під багатофункціональний комплекс. Зазначимо, що під виглядом багатофункціональних комплексів у Києві часто будуються житлові, а квартири продають як апартаменти.

За даними видання "Наші гроші", власниками ТОВ "Сервіс-Центр" є Ігор Кулєшов і Віктор Маковенко. Керівник підприємства – Ірина Амелькіна.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Славутич" будують "багатофункціональний храмовий комплекс". Цей об’єкт матиме щонайменше 10 поверхів. Він включатиме 176 апартаментів.

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