У Києві суд заарештував військкома, який організовував схеми збагачення для свого оточення

Суд визначив військкому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

Печерський районний суд Києва заарештував керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця викрили на організації схем збагачення свого оточення.

Про це повідомили у ДБР.

Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у три мільйони гривень.

Співробітники ДБР затримали чинного керівника Донецького обласного ТЦК та СП 3 серпня та повідомили йому про підозру. За місцями його роботи та проживання провели обшуки.

У 2022 році військком без законних підстав направив підлеглих у бойову бригаду ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. У результаті військовослужбовцям, які не брали участі в боях, було нараховано безпідставні виплати у 981,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Київщині військові командири нарахували собі бойові премії без виїзду на фронт.

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