Десятикласник розповів поліцейським, що коньяк із віскі вони збиралися продати, а не дегустувати. Свого поплічника по крадіжці, який накивав п’ятами до приїзду правоохоронців, підліток не здав.

У Києві суд виніс вирок школяреві, який поцупив із супермаркету три пляшки елітного алкоголю.

Учень десятого класу однієї зі шкіл на Позняках обікрав супермаркет майже на три тисячі гривень.

"Нещодавно Дарницький райсуд Києва визнав підлітка винним у крадіжці коньяку та двох пляшок віскі за попередньою змовою групою осіб, за що передбачено покарання від тримісячного арешту до п’яти років ув’язнення", - повідомили у поліції.

Втім, Феміда звільнила його від такої спокути, врахувавши неповнолітній вік злодія, позивну характеристику за місцем навчання, нетяжкий злочин і щире каяття. Також суддя врахував і той факт, що раніше школяр не потрапляв у поле зору поліції, пише "Вечірній Київ".

Суд вирішив застосувати до підлітка примусовий захід виховного характеру та передати під нагляд батькові на один рік.

Як зазначається у вироку, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, хлопець разом із товаришем вскочив у халепу в серпні 2021 року. Тоді компанія обікрала супермаркет "Новус", розташований на вулиці Братства тарасівців, що на Харківському масиві.

Злодії поцупили пляшку французького коньяку Remy Martin VSOP, а також дві пляшки односолодового шотландського віскі Glenmorangie Original та Glenmorangie Nectar dOr, загальною вартістю 2 925 гривень. Утім винести алкоголь із супермаркету їм не вдалося. Поціновувачів дорого алкоголю затримали охоронці.

Пізніше десятикласник розповів поліцейським, що коньяк із віскі вони збиралися продати, а не дегустувати. До речі, свого поплічника по крадіжці, який вочевидь накивав п’ятами до приїзду правоохоронців, підліток не здав. У матеріалах справи товариш десятикласника проходить як "невстановлена досудовим розслідуванням особа".

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який побив двох підлітків. Киянин у стані алкогольного сп'яніння вирішив з’ясувати стосунки з 15-річним та 16-річним хлопцями. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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