У Києві суд виніс позитивне рішення за 6 тисяч доларів: у шахрайстві підозрюють також адвоката

У Києві суд виніс позитивне рішення за 6 тисяч доларів: у шахрайстві підозрюють також адвоката

Суддя із адвокатом за 6 тисяч доларів "організували" позитивне рішення суду. Так вони допомогли "клієнту" заволодіти чужим майном.

У Києві судитимуть голову міськрайонного суду та адвоката, які організували шахрайську схему заволодіння чужим майном. Чоловіки отримали шість тисяч доларів за позитивне судове рішення у справі про повернення боргу.

Про це 6 червня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці задокументували одержання обвинуваченими 81 тис. гривень переказом на банківський рахунок. Суддю та адвоката викрили під час одержання другої частини коштів у розмірі 2,5 тис. доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у Києві шанувальник "руского міра" постане перед судом. Чоловік, піддавшись меседжам російської пропаганди, упродовж березня-квітня розміщав у соцмережі публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та прославленням військових країни-агресорки.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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