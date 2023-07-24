У Києві суд оголосив вирок стрільцю спецпідрозділу "Шторм" так званої народної міліції "ДНР"

Бойовику призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві суд оголосив вирок бойовику, який воював на боці так званої "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура у червні 2023 року направила до суду обвинувальні акти відносно шести чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, в період 2022-2023 років перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛДНР".

Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Прокурором у суді доведено, що один з обвинувачених, громадянин України, в грудні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області - у місті Донецьку, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ДНР". Чоловік був призначений на посаду стрільця спецпідрозділу "Шторм" так званої народної міліції "ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ.

Діючи у складі різних підрозділів на території міст Донецьк та Іловайськ, обвинувачений проводив облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд обвинувальних актів щодо інших обвинувачених триває.

Нагадаємо, СБУ затримала бойовика-розвідника "ДНР", який ховався у Вінниці.

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