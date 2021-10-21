У Києві суд конфіскував на користь України майже 500 вібраторів

У Києві суд конфіскував на користь України майже 500 вібраторів

Секс-іграшки незаконно ввезли в Україну.

Солом'янський суд Києва конфіскував на користь України 475 вібраторів на загальну суму 635,5 тис. гривень. Їх вилучили митники через спробу незаконного ввезення.

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Про це йдеться у рішенні Солом`янського районного суду м. Києва.

Як йдеться у судовому рішенні, працівники відділу митного оформлення митного поста "Вишневе" в Київській області отримали декларацію про ввезення в Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів "апаратури вібромасажної електричної, не медичного призначення".

Ці вібратори завезли в Україну через пункт перетину митного контролю в пункті пропуску "Ягодин" Волинської області. За даними митниці, 475 вібраторів, загальною вартістю 635,5 тис. гривень потрапили в Україну автомобілем незаконно. Їх завезла директорка однієї із компаній.

Підозрювана на судове засідання не прийшла, а тому суд розглядав справу без неї.

Солом'янський суд Києва оштрафував підприємницю на 635 462 грн. Також він конфіскував на користь держави усі вібратори. Їх зберігатимуть на складі Київської митниці Держмитслужби.

Нагадаємо, у Польщі після ліквідації сексшопу викинутий на смітник товар розмели зі швидкістю звуку.

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