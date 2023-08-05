У Києві створять чотири заказники: що відомо

Йдеться про зелені зони "Вікова діброва", "Труханів острів-1", "Коручка" та "Ліс орхідей".

У КМДА підтримали ініціативу Міндовкілля України та Київського еколого-культурного центру щодо створення у Києві чотирьох заказників.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Як розповіли екологи, ідеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.

На таких природних ділянках ще збереглися червонокнижні рослини

У своїй відповіді заступник міського голови Віталія Кличка Петро Пантелєєв підтримав створення цих заповідних об’єктів.

КМДА ухвалила створення чотирьох заказників у місті

“Всі вони є унікальними природними ділянками Києва, де ще збереглися червонокнижні рослини. Їх треба захистити від забудови. Ми дякуємо Міндовкіллю України за підтримку”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві тестують нові світлофори, призначені для велосипедистів та пішоходів.

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