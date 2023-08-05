У Києві створять чотири заказники: що відомо

Йдеться про зелені зони "Вікова діброва", "Труханів острів-1", "Коручка" та "Ліс орхідей".
У КМДА підтримали ініціативу Міндовкілля України та Київського еколого-культурного центру щодо створення у Києві чотирьох заказників.
Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.
Як розповіли екологи, ідеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.
У своїй відповіді заступник міського голови Віталія Кличка Петро Пантелєєв підтримав створення цих заповідних об’єктів.
“Всі вони є унікальними природними ділянками Києва, де ще збереглися червонокнижні рослини. Їх треба захистити від забудови. Ми дякуємо Міндовкіллю України за підтримку”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві тестують нові світлофори, призначені для велосипедистів та пішоходів.