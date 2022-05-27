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У Києві створили квітник, присвячений літаку "Мрія" (фото)

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У Києві створили квітник, присвячений літаку "Мрія" (фото)

Фото: КМДА

Для клумби було використано майже дві тонни крихти та 10 тисяч квітів різних сортів.

У Києві створили квітник, присвячений літаку "Мрія". Над композицією площею 85 квадратних метрів працювали протягом тижня, створивши квітник. 

Про це 27 травня повідомили в КМДА.

Для створення незвичної клумби було використано майже дві тонни крихти та 10 тисяч квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва - 29 травня, що присвячені боротьбі України з російським окупантом.

Нагадаємо, тепер усі охочі можуть ознайомитися з тим, як Росія зруйнувала будинки у столиці України, через 3D-тури, не виходячи навіть з власного дому.

© КМДА
Фото: КМДА
© КМДА
Фото: КМДА
© КМДА
Фото: КМДА

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