У Києві студент вигадав "хтивий бізнес" і заробив 100 тис. грн: його покарали за це

На суді хлопець просив його суворо не карати через "бізнес".

У Києві до іспитового терміну позбавлення волі засудили студента одного із навчальних закладів, який за кілька місяців разом із своєю неповнолітньою подругою заробили 100 тисяч гривень, пропонуючи доступ до закритого Telegram-каналу.

Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду міста Києва.

За даними слідства, студент разом із своєю подругою почали виготовляти відвертий контент для закритого Telegram-каналу. Доступ до інтимних фото вони надавали лише тим, хто заплатить за "підписку".

Допомагала підозрюваному його неповнолітня подруга, яка навіть виготовила макет "накладних грудей", щоб робити таким чином відверті фото.

27 грудня 2022 року поліція Києва здійснила "оперативну закупівлю" та за 723 грн правоохоронці отримали доступ до Telegram-каналу, який вели студент і його неповнолітня подруга.

На суді хлопець провину визнав та розкаявся. Він розповів, що із "бізнес-партнеркою" у них були стосунки, проте не вистачало грошей на життя, а тому пара вирішила зайнятись "бізнесом". Вони створили Telegram-канал з інтимними фото дівчини, доступ до якого потрібно було купити. Так пара за пів року заробила на хтивих чоловіках 100 тисяч гривень. Кошти вони поділили порівну.

Хлопець просив суд врахувати і те, що він допомагав слідству притягнути до відповідальності і свою "бізнес-партнерку", даючи свідчення проти неї. Він просив не позбавляти його волі та дати можливість надалі навчатись і здобути вищу освіту.

Свідчення студента на суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Оболонський районний суд Києва визнав студента винним за ч. 4 ст. 301-1 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового. Також він повинен сплатити майже 6 тисяч грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка оштрафували на 17 тисяч грн через його статевий орган.

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