У Києві стрімко погіршується погода: на дороги виведено спецтехніку (фото)

У Києві стрімко погіршується погода: на дороги виведено спецтехніку (фото)

Гідрослужби і техніка для протиожеледної обробки працюють у посиленому режимі.

У столиці продовжуються дощі. Протягом доби можливе посилення опадів, метеорологи прогнозують перехід температури в мінусові значення надвечір. За таких метеоумов залучено одразу кілька служб КК "Київавтодору".

Про це повідомляється на сайті КМДА.

У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб. Крім того, у тунелі на вул. О. Теліги на Дорогожичах виконують профілактичні роботи з перевірки насосів і додаткового очищення зливостоків.

Для очищення зливостоків, а також ліквідації наслідків підтоплень "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном: 284-74-19.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

Загалом, "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. А тим, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

У середу, 8 грудня, вдень у Києві очікується сильний снігопад. Він продовжиться і ввечері, але поступово слабшатиме. Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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