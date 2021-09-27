У Києві стрімко побільшало хворих на грип та ГРВІ: статистика

У Києві стрімко побільшало хворих на грип та ГРВІ: статистика

До лікарень госпіталізували 625 пацієнтів.

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, грип і ГРВІ й протягом минулого тижня занедужало понад 14 тисяч людей. Найбільше хворіють діти.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Так, за офіційними даними, протягом тижня зафіксовано 14 385 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Утім, фахівці переконують, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 35,2%.

Зазначається, що зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8061 (зростання на 15,5%), дорослих – 6324 особи (зростання на 15%).

У структурі захворюваності діти становлять 56% (на попередньому тижні – 55,9%), із них 51,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4 тис. 155 випадків. До лікарень ушпиталили 625 пацієнтів, серед яких - 172 дитини.

Раніше у МОЗ розповіли, коли та як отримати щеплення від грипу.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч під час епідемічного сезону грипу очікується поширення штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Але новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

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