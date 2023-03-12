У Києві стався збій у роботі метро: як сплатити за проїзд

Пасажирів попередили про тимчасові незручності.
Сьогодні, 12 березня, у київському метрополітені стався збій. Виникли труднощі з платнею за проїзд.
Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.
Сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше
- разовим паперовим qr-квитком
- qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Paу
До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.
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