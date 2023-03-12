У Києві стався збій у роботі метро: як сплатити за проїзд

Сьогодні, 12 березня, у київському метрополітені стався збій. Виникли труднощі з платнею за проїзд.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Сплатити проїзд у метро можна:

транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше

разовим паперовим qr-квитком

qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Paу

До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.

Нові станції Київського метрополітену: у столиці взялися добудовувати метро на Виноградарі