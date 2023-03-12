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У Києві стався збій у роботі метро: як сплатити за проїзд

У Києві стався збій у роботі метро: як сплатити за проїзд

Фото: Українська правда

Пасажирів попередили про тимчасові незручності.

Сьогодні, 12 березня, у київському метрополітені стався збій. Виникли труднощі з платнею за проїзд.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше
  • разовим паперовим qr-квитком
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Paу

До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.

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