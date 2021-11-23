У Києві стався збій у роботі громадського транспорту: як дістатися на роботу

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту: як дістатися на роботу

Місто зупинилося у заторах.

У Києві зранку у вівторок, 23 листопада, стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Він торкнувся автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства "Київпастранс".

Так, через затори із затримкою рухаються автобуси №21, 73, 100, 101, 114 та тролейбуси №29, 30, 31, 47, 50, 50к. На місце скупчення транспорту викликали поліцію.

Через проведення дорожніх робіт було змінено рух автобусів на маршруті №95. Вони їздять по просп. Павла Тичини та вул. Амвросія Бучми, але без заїзду на вул. Березняківську.

Затори в Києві зранку 23 листопада / Google Maps

Крім того, затримується рух трамваїв № 14 та 15 через травмування пасажира. Інцидент стався на вул. Гавела в напрямку просп. Відрадного. На місце викликали медиків. Також із затримкою з технічних причин рухаються трамваї №22к.

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У зв'язку з проведенням ярмарку було змінено рух автобусів №46 на вул. Микитенка. Вони рухаються по вул. Курнатовського-Вільде без заїзду на вул. Микитенка.

Також змінено рух автобусів №87 та 108 через проведення дорожніх робіт. Транспорт рухається по вул. Тичини та по Дніпровській Набережній відповідно.

Нагадаємо, що в Україні планують послабити обмеження на проїзд у громадському транспорті. У МОЗ повідомляють, що з таким зверненням до уряду звернулися мери міст України.

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