У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через провал асфальту (відео)

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через провал асфальту (відео)

Транспорт курсує із запізненням.

У Києві стався збій у курсуванні низки маршрутів тролейбусів та автобусів через провал асфальту на бульварі Шевченка, 3. Зазначається, що на місце провалу направлено службу міста.

Як повідомляється у Telegram-каналі КП "Київпастранс", затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів № 114, 118.

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"Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещинківської. Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул. Пушкінську", - попередили у "Київпастрансі".

Раніше стало відомо, що у Києві 12 грудня можуть обмежити вхід на трьох станціях метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу "Динамо – Зоря".

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