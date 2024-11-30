У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: вулиця перетворилася на річку

У Дарницькому районі Києва стався прорив трубопроводу. Через це вода витекла на дорогу, що ускладнило рух транспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У Мережі повідомляли, що прорив трапився на проспекті Петра Григоренка. Через аварію вода витекла на проїзну частину та затопила частину дороги, подекуди рівень води сягав капотів машин.

У КМДА заявили, що внаслідок прориву труби перекрито дорожній рух із вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової, а на проспекті Григоренка частково підтоплено паркувальні майданчики, що розташовані поруч, а також проїзну частину проспекту.

На місці аварії працювали аварійні бригади "Київводоканалу" та інших комунальних служб.

Нагадаємо, у Києві прорвало мережу "Київтеплоенерго", зачиняли станцію метро "Либідська".

У Києві стався прорив трубопроводу

Читайте також: