У Києві статистика захворюваності на коронавірус не відповідає реальній динаміці - вчені НАН

Через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.
У Києві статистика захворюваності на коронавірус не відповідає дійсності через затримки при її оприлюднені.
Про це повідомили вчені Національної академії наук (НАН).
"Тижневе зростання кількості випадків хвороби у Києві відбувається на тлі великих затримок при оприлюдненні", - повідомили науковці.
За даними науковців, через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.
"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш, ніж утричі в порівнянні з максимальними значеннями", – зазначили в НАН України.
Читайте також:
- У Мінцифри пояснили, як вакцинованим за кордоном українцям отримати "ковідну тисячу"
- "Амбасадори культури": скільки українців вже отримало "ковідну тисячу" і як витрачають гроші
- Вчені НАН спрогнозували COVID-ситуацію на початку 2022 року в Україні