У Києві статистика захворюваності на коронавірус не відповідає реальній динаміці - вчені НАН

У Києві статистика захворюваності на коронавірус не відповідає реальній динаміці - вчені НАН

Через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.

У Києві статистика захворюваності на коронавірус не відповідає дійсності через затримки при її оприлюднені.

Про це повідомили вчені Національної академії наук (НАН).

"Тижневе зростання кількості випадків хвороби у Києві відбувається на тлі великих затримок при оприлюдненні", - повідомили науковці.

За даними науковців, через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.

"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш, ніж утричі в порівнянні з максимальними значеннями", – зазначили в НАН України.

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