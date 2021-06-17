У Києві станцію метро "Золоті ворота" відкрито, а "Палац спорту" та пересадковий вузол зачинено

На "Золотих воротах" вибухонебезпечних предметів не виявлено.
У Києві станція метро "Палац спорту" та пересадковий вузол зачинено на вхід та вихід.
Причина – анонімне повідомленні про замінування.
Про це повідомляє КМДА.
Натомість станцію метро "Золоті ворота" та пересадковий вузол оглянуто та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станція працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станціях метро "Хрещатик" та "Золоті ворота".
Вокзал у Києві відновив роботу. Під час перевірки вибухівки не виявлено. Нині Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.