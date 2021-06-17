У Києві станцію метро "Золоті ворота" відкрито, а "Палац спорту" та пересадковий вузол зачинено

На "Золотих воротах" вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У Києві станція метро "Палац спорту" та пересадковий вузол зачинено на вхід та вихід.

Причина – анонімне повідомленні про замінування.

Про це повідомляє КМДА.

Натомість станцію метро "Золоті ворота" та пересадковий вузол оглянуто та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станція працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станціях метро "Хрещатик" та "Золоті ворота".

Вокзал у Києві відновив роботу. Під час перевірки вибухівки не виявлено. Нині Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

Згодом відновила роботу і станція метро "Хрещатик".

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