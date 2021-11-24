У Києві станцію метро "Славутич" зачиняли для пасажирів: шукали вибухівку

У метрополітені виявлено підозрілий предмет.
Оновлення: Перевірку станції "Славутич" завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі.
У Києві станцію метро "Славутич" зачинено для пасажирів.
Як повідомили у метрополітені, виявлено підозрілий предмет.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Правоохоронці шукають вибухівку і проводять перевірку.
Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Києві прокуратура вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.
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