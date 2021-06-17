У Києві станцію метро "Хрещатик" відкрито, а "Золоті ворота" та пересадковий вузол зачинено

"Золоті ворота" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.
Станцію метро "Хрещатик" відкрито, а "Золоті ворота" та пересадковий вузол зачинено на вхід та вихід
Станцію "Хрещатик" та пересадочний вузол оглянуто. Вибухівки не виявлено. Станція працює у звичайному режимі.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Станцію "Золоті ворота" та пересадковий вузол зачинено на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.
"Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві шукали вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик".
Вокзал у Києві відновив роботу. Під час перевірки вибухівки не виявлено. Нині Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.