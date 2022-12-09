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У Києві біля станції метро Хрещатик помер чоловік: що відомо (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві біля станції метро Хрещатик помер чоловік: що відомо (фото)

Фото: УНІАН

Попередньо, чоловіку раптово стало зле.

У Києві зранку 8 грудня поблизу станції метро Хрещатик знайшли мертвого чоловіка. Тіло було перед дверима МакДональдза.

Про це повідомила "Вечірньому Києву" пресофіцерка Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

Помер чоловік 1973 року народження. За словами свідків, - це киянин, який проживає неподалік.

За попередньою інформацією, чоловіку раптово стало погано на вулиці, він впав і помер. Ознак насильницької смерті на тілі поліція не знайшла.

"Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, однак на ньому не було ознак насильницької смерті. Тобто, скоріше за все була якась хвороба", - каже предстаниця поліції.

© Вечірній Київ
Фото: Вечірній Київ

Нагадаємо, у Києві на проспекті Академіка Корольова (Михайлівська Борщагівка) збили людину на пішохідному переході.

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Дата публікації
Перегляди
469
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