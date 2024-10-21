У Києві сталася жахлива ДТП: вантажівка влетіла у маршрутку (фото, відео)

Аварія у столиці сталася на вулиці Вадима Гетьмана

У Києві сталася ДТП вранці 21 жовтня за участю вантажівки та маршрутки. Є багато постраждалих. На місце прямують поліція і медики.

Про це повідомляється у столичних телеграм-каналах.

Згідно з опублікованою інфогрмацією, вантажівка "Газель" на швидкості влетіла у задню частину маршрутки №421. Аварія сталася на зупинці.

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Повідомляється про велику кількість постраждалих, і що на місце прямують лікарі та правоохоронці.

У патрульній поліції заявили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Водіям слід врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

В Києві вантажівка в'їхала у маршрутку / Фото: Oboz.ua

В Києві вантажівка в'їхала у маршрутку / Фото: Oboz.ua

В Києві вантажівка в'їхала у маршрутку / Фото: Oboz.ua

В Києві вантажівка в'їхала у маршрутку / Фото: Oboz.ua

У Києві вантажівка в’їхала у маршрутку

До слова, вночі росіяни атакували Київ безпілотниками. У Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах зафіксовано падіння уламків.

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