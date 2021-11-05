У Києві сталася затримка руху автобусів та тролейбусів: список маршрутів

У Києві сталася затримка руху автобусів та тролейбусів: список маршрутів

Через скупчення автотранспорту на житловий масив Вигурівщина-Троєщина викликано поліцію.

У Києві сталася затримка руху автобусів.

Через скупчення автотранспорту на житловий масив Вигурівщина-Троєщина викликано поліцію.

Про це йдеться у повідомленні "Київпастрансу".

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к.

Затримується рух автобусів №21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 ( рух транспорту без дотримання розкладу).

Нагадаємо, у "Київпастрансі" показали, як прибирають громадський транспорт у столиці у період спалахів хвороб.

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