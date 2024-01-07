У Києві сталася стрілянина біля відділку поліції: є поранені – подробиці

У Дарницькому районі Києва близько півночі, 6 січня, сталася стрілянина біля відділку поліції. Внаслідок перестрілки є поранені.

Про це повідомляє Київ INFO.

Як пише паблік, 6 січня до відділку поліції Дарницького району підійшов невідомий чоловік і повідомив черговому, що його побили. Співробітники викликали екіпаж патрульних, проте у цей час до будівлі поліції під'їхав автомобіль Renault.

"Невідомі з авто напали на вже побитого чоловіка, а один із них вдарив пляшкою по голові і правоохоронця. Поліцейській здійснив постріл, один із нападників отримав поранення. Його, як і чергового, доставили до лікарні, а інших затримали", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що чоловік, якого побили, втік з місця пригоди.

Нагадаємо, онуці "завгоспа" Кучми, яка скоїла п’яне ДТП у Києві, продовжили запобіжний захід (фото, відео).

Читайте також: