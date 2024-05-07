У Києві сталася страшна аварія: водій КАМАЗу врізався у маршрутку із пасажирами

Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів.

Вранці вівторка, 7 травня, у Дніпровському районі Києва водій КАМАЗу врізався у маршрутку. Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки.

Про це інформує поліція Києва.

"Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій камазу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться у повідомленні.



За даними поліції, травми отримали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу. Їх стан наразі встановлюється.



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