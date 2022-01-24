У Києві сталася смертельна пожежа у 16-поверхівці: сусіди намагалися врятувати чоловіка (фото)

У Києві сталася смертельна пожежа у 16-поверхівці: сусіди намагалися врятувати чоловіка (фото)

Сусіди намагалися розбудити чоловіка в палаючій квартирі.

У Києві на проспекті Героїв Сталінграду, 60 в Оболонському районі спалахнув вогонь у 16-поверхівці. У пожежі загинув 47-річний чоловік.

Про це 24 січня повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у місті Києві.

Квартира спалахнула на 12-му поверсі. Виклик про пожежу рятувальники отримали о 00:38. У ході гасіння вони виявили тіло чоловіка без ознак життя та передали його медикам, які констатували смерть.

За словами очевидців події, до приїзду рятувальників сусіди почали стукати в двері квартири, звідки йшов дим, але ніхто не відчиняв. Причину загоряння встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля спалахнув центральний офіс мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет". Вогнем були охоплені сім поверхів будівлі.

magnolia-tv

У Дніпрі горить центральний офіс АТБ

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