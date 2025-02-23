У Києві сталася моторошна ДТП: трамвай на смерть збив чоловіка

У Святошинському районі Києва трамвай на смерть збив чоловіка, який перебував на коліях.

Про це повідомляє поліція Києва.

Трагедія сталася 22лютого о 18:20 на проспекті Леся Курбаса.

За попередніми даними, водій громадського транспорту здійснив наїзд на невідомого чоловіка віком близько 30 років. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Наразі поліція встановлює його особу.

Обставини трагедії розслідуються у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві тимчасово погіршилася якість повітря. Рівень забрудненості на правому березі оцінюється як середній, а на лівому – дуже високий.

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