У Києві сталася масштабна пожежа: що палало (фото наслідків)

У столиці надвечір 26 червня було ліквідовано масштабну пожежу. Зайнялася нежитлова будівля в Деснянському районі Києва.

Про це повідомили в ДСНС України.

"26 червня о 19:48 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Братиславській, у Деснянському районі", - повідомили пожежники.

Пожежа в Києві

Загоряння сталося в недіючій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 300 кв. м о 20:19.

Пожежа в Києві Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в Києві у Броварському районі вже горів склад площею в чотири тисячі кв. м. Там зайнялися піддони. До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди

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