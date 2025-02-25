У Києві сталася ДТП – постраждала 8-річна дитина (фото)

У Києві 25 лютого сталася ДТП: водій збив 8-річну дівчинку. Поліція здійснює перевірку.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

Водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Сергія Колоса, здійснив наїзд на 8-річну дівчинку-пішохода, яка раптово вибігла на дорогу.

ДТП в Києві / Фото: Національна поліція

Внаслідок удару школярка зазнала тілесних ушкоджень і її було госпіталізовано до дитячої лікарні з попереднім діагнозом: струс головного мозку, забої та гематоми. Після огляду лікарів дівчинку разом з батьками відпустили додому.

Встановлено, що керманич транспортного засобу був тверезий. За вказаним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, на Одещині сталися масштабні пожежі, які призвели до забруднення повітря. Йдеться про службову недбалість та порушення екологічних норм на полігоні твердих побутових відходів.

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