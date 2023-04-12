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У Києві сталася ДТП із орендованою автівкою (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
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У Києві сталася ДТП із орендованою автівкою (відео)

У Києві сталася ДТП із орендованою автівкою / Фото: із соцмереж

У салоні машини перебували дві дівчини.

У вівторок ввечері, 11 квітня, в на проспекті Гагаріна в Києві сталася ДТП за участі орендованої автівки. Водійка не впоралася з керуванням, внаслідок чого машина вилетіла за межі проїжджої частини й перевернулася до гори дригом. 

Про це інформують київські Telegram-канали.

Як відомо, у салоні автомобіля перебували дві дівчини. Поліцейські аварію поки що не коментували. Також наразі відсутня інформація про постраждалих. 

Раніше ми повідомляли, що під Києвом 13-річний хлопець на скуторі врізався в машину. Школяр зломав ногу, його госпіталізували.

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Дата публікації
Перегляди
166
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