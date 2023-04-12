У Києві сталася ДТП із орендованою автівкою (відео)

У вівторок ввечері, 11 квітня, в на проспекті Гагаріна в Києві сталася ДТП за участі орендованої автівки. Водійка не впоралася з керуванням, внаслідок чого машина вилетіла за межі проїжджої частини й перевернулася до гори дригом.

Про це інформують київські Telegram-канали.

Як відомо, у салоні автомобіля перебували дві дівчини. Поліцейські аварію поки що не коментували. Також наразі відсутня інформація про постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом 13-річний хлопець на скуторі врізався в машину. Школяр зломав ногу, його госпіталізували.