У Києві спробують знайти могилу гетьмана Сагайдачного

На території Києво-Могилянської академії археологи проведуть розкопки на місці залишків Богоявленського собору та спробують знайти могилу гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

За однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного було перенесене.

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За словами Марини Соловйової, археологічне вивчення залишків собору зможе допомогти визначити розташування могили славетного гетьмана.

Богоявленський собор — головний храм Києво-Братського монастиря, збудований на місці ранішої дерев'яної церкви. Його побудували за меценатської допомоги гетьмана Івана Мазепи протягом 1690—1693 років. У 1935 році його знищили більшовики. Вважається, що гетьмана Петра Сагайдачного поховали в соборі біля його південної стіни.

У 2022 році Богоявленський собор внесли до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва, а у 2023 році — до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, раніше під час археологічних розкопок руїн церкви на території Ужгородського замку було знайдено єзуїтський медальйон.

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