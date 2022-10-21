У Києві споживання не знижується: "Укренерго" звернулося до мешканців столиці

Енергетики просять мешканців Києва споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

У Києві повернули світло всім споживачам, до яких застосовувались стабілізаційні відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго" 21 жовтня.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі лишається складною. За даними НЕК "Укренерго", в Києві споживання не знижується. Щоб підтримати енергосистему закликаємо мешканців столиці споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

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Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених споживачів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло.

Нагадаємо, 21 жовтня в "Укренерго" відзвітували, які регіони не прислухалися до закликів зменшити електроспоживання 20 жовтня. Це - Київська, Чернігівська та Миколаївська області, у столиці ситуація із електроспоживанням була незмінною.

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