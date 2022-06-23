У Києві спіймали низку диверсантів: Генштаб назвав райони

На сьогодні в Україні продовжує діяти агентурна мережа російських окупантів. Так, у Києві було затримано низку диверсантів.

За даними Генштабу, Росія не відмовляється від своїх планів захоплення території України та зриву постачання озброєння.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Гштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 23 червня.

"У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блокпостів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих "ЛДНР", – розповів Громов.

Нагадаємо, за даними командувача угруповання сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка, російські війська можуть перемістити свої сили до напрямку на столицю в разі, якщо зазнають успіху на сході України.

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