У Києві співмешканець накинувся з ножем на жінку та порізав їй обличчя

Інцидент трапився опівночі 28 січня.
У Києві затримали чоловіка, який під час сварки зі співмешканкою понівечив їй обличчя ножем. Слідчі Святошинського управління поліції повідомили підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними прокуратури, це сталося у квартирі на вулиці Академіка Туполєва у ніч на 28 січня. Там між чоловіком та жінкою розпочався словесний конфлік. У ході інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та наніс їй не менше двох ножових порізів по лівій щоці, тим самим спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.
"Наразі чоловіка затримано, слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазнасили правоохоронці.
Як раніше повідомляли, у Києві чоловік під час сварки напав із ножем на доньку та її друга. Після цього він намагався вкоротити собі віку.
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