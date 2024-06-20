У Києві спаплюжили могили героїв "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка (відео)

Вночі вандали побили таблички на могилах та розтрощили лампадки.

Невідомі в Києві понищили могили українських героїв Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка.

Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко.

"Якісь виродки у Києві сплюндрували могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. Не заздрю їм. Їх знайдуть", – запевнив Стерненко.

Він також опублікував відео зі спаплюженими могилами загиблих військових. На ролику видно розбиті та обмальовані портрети, розбиті лампадки, пошкоджені похоронні вінки.

"Сьогодні вночі стався вандалізм на могилах наших героїв: побили все, поламали, розірвали. Десь опівночі це сталось. Таблички зірвали, побили всі лампадки на триптиху героїв. Ну що можна сказати? Якісь божевільні люди. Тут навіть намальовано щось, прапори обмальовані", – розповів на відео його автор.

В Києві сплюндрували могили героїв "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка (відео)

Нагадаємо, 2023 року з могили військового пілота Андрія Пільщикова "Джуса" невідомі вандали вкрали шеврони, які залишили його побратими на знак пам’яті.

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