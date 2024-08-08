У Києві спалили автівку громадської активістки: що відомо про паліїв - деталі від поліції (фото)

За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві на проспекті Відрадному двоє чоловіків спалили автомобіль громадської активістки. Правоохоронці встановили, що до підпалу причетні 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

Про це інформує ГУНП у місті Київ.

Зазначається, що повідомлення про те, що на проспекті Відрадному палає автомобіль, надійшло до поліції близько опівночі. Після ліквідації пожежі та огляду місця події було встановлено, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.

Як з’ясували правоохоронці, один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив.

Поліцейські затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій у них вилучили речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

"Слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманим про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За вчинене чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

У Києві спалили автівку громадської активістки. ФОТО: ГУНП у місті Київ

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