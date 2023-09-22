У Києві спалахнула велика пожежа: що горіло і які наслідки (фото, відео)

У Києві зайнялася велика пожежа вранці 22 вересня на вул. Райдужній, 25. Очевидці розповіли, що палав магазин техніки, а в ДСНС уточнили, що йдеться про сервіс побутової техніки.

Про це повідомили свідки події в Мережі та в ДСНС Києва.

У соцмережах вранці з’явилося відео, як у Дніпровському районі Києва посеред дерев та будівель здіймається полум’я із хмарою темного диму.

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Згодом надзвичайники поінформували, що вогонь виник на вул. Райдужній, 25 в офісному приміщенні, а саме в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки.

"Виклик про пожежу до Служби порятунку надійшов о 06:14, а о 07:42 пожежу на площі 250 кв. м ліквідовано", – зазначили в ДСНС.

З вогнем боролися 25 рятувальників та шість одиниць техніки.

Минулося без жертв та постраждалих. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Масштабна пожежа на Райдужній у Києві: що горіло

Пожежа в Києві на вулиці Райдужній / Фото: Управління ДСНС Києва

Пожежа в Києві на вулиці Райдужній / Фото: Управління ДСНС Києва

Пожежа в Києві на вулиці Райдужній / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, 21 вересня внаслідок ракетної атаки по Київщині сталося загоряння на території приватного підприємства. Це сталося через падіння уламків збитої ракети. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки.

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