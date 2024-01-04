У Києві спалахнула велика пожежа біля метро: що горить (оновлено)

На місці вже працюють столичні рятувальники.

В Києві спалахнула масштабна пожежа. У Мережі публікують фото займання в районі станцій метро "Житомирська" та "Святошин". На кадрах видно високе та яскраве полум’я поруч з житловим будинком, а над багатоповерхівками здіймається чорний дим.

Як з’ясував сайт ТСН.ua, пожежа спалахнула на Святошинській площі, 1.

У Києві 4 січня спалахнула пожежа / Фото "Реальний Київ"

"Займання сталося у будівельному вагончику площею 2 на 6 метрів. Пожежу вже локалізовано", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Поки відсутня інформація про потерпілих та причини займання. На місці працюють співробітники столичної ДСНС.

Пожежу приборкали

У ДСНС відзвітували, що у Святошинському районі ліквідовано пожежу на території будівництва. Загальна площа вагончика, де сталося займання, становить 12 кв.м. Пожежники приборкали полум'я о 18:59.

"Жертв чи постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 2 січня у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палав уламок БПЛА на відкритій місцевості.

Читайте також: