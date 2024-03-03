У Києві спалахнула пожежа – ймовірно, горить кіностудія Довженка (відео)

На столичній Шулявці спалахнула пожежа.
У Києві, в районі Шулявки, 3 березня спалахнула пожежа. Як пишуть місцеві пабліки, ймовірно, горить кіностудія імені Олександра Довженка.
Причини пожежі наразі невідомі.
Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку.
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