У Києві спалахнула пожежа – ймовірно, горить кіностудія Довженка (відео)

На столичній Шулявці спалахнула пожежа.

У Києві, в районі Шулявки, 3 березня спалахнула пожежа. Як пишуть місцеві пабліки, ймовірно, горить кіностудія імені Олександра Довженка.

Причини пожежі наразі невідомі.

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку.

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