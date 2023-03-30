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У Києві спалахнула пожежа в Солом’янському районі: полум’я зняли на фото й відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1210
Час на прочитання
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У Києві спалахнула пожежа в Солом’янському районі: полум’я зняли на фото й відео

Фото з відкритих джерел

Пожежники на місці вже борються з вогнем.

У Солом’янському районі Києва зайнялася чимала пожежа ввечері 29 березня, на місці працюють надзвичайники.

Про це повідомляють столичні пабліки, які публікують фото й відео з місця НС.

Так, у телеграм-каналі "Киевский движ" вказано, що палає на вулиці Нечуй-Левицького. На місці вже працюють пожежники. Яка причина займання і чи постраждав хтось у вогні – наразі не відомо.

Нагадаємо, 25 березня в центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу раптово загорілось авто Lada. У Мережі жартували, що "навіть у цьому р@@ня псує нам життя".

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Дата публікації
Перегляди
1210
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