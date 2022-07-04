У Києві спалахнула пожежа в 26-поверховому будинку

Як спалахнула пожежа - встановлюють правоохоронці.
У Києві спалахнула пожежа в квартирі на 21-му поверсі 26-поверхового житлового житлового будинку. Подія сталася на Дніпровській набережній, що у Дарницькому районі столиці.
Про це 4 липня повідомили в ДСНС.
О 04:22 пожежу на площі 30 кв. м вогнеборці локалізували, а о 04:39 – ліквідували. З квартири врятували двох мешканців: чоловіка 1990 року народження та жінку 1994 року народження. Їх передали медикам.
Унаслідок пожежі кухня згоріла повністю, пошкоджено кондиціонер, закопчені стіни та стеля спальні і туалету, закопчений фасад будинку.
Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві вдень 1 липня спалахнула масштабна пожежа на озері Вирлиця, що на Харківському масиві.
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