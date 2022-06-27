У Києві спалахнула пожежа в 16-поверхівці (фото)

Пожежа спалахнула на балконі однієї з квартир та розповсюдилася на поверх вище. У результаті постраждала жінка.

У Києві спалахнула пожежа в 16-поверховому житловому будинку. Подія сталася 26 червня на вулиці Олійника, 19, що у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС.

Пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 15-му поверсі, полум‘я розповсюдилось на балкон 16-го поверху.

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Із сусідніх помешкань вогнеборці врятували трьох осіб та п'ятьох осіб евакуювали. Також постраждала жінка 1963 року народження із сусідньої квартири на 16-му поверсі. Її вивели та з ознаками незначного отруєння продуктами горіння і передали фахівцям медичної допомоги.

Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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