У Києві спалахнула пожежа в 10-поверхівці: загинув чоловік

Дані загиблого та обставини пожежі з'ясовуються.
У Шевченківському районі Києва вранці 26 грудня спалахнула пожежа в квартирі на другому поверсі житлової 10-поверхівки. У результаті загинув чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві.
Виклик на лінію "101" надійшов о 6:52. Пожежа спалахнула на вулиці Юрія Іллєнка, 89.
Виявилося, що в коридорі однієї із квартир сталося загоряння особистих речей на площі 5 квадратних метрів. О 7:10 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в житловій кімнаті квартири на підлозі було виявлено тіло чоловічої статі. Дані загиблого та обставини пожежі з'ясовуються.
Нагадаємо, на Київщині в понеділок, 26 грудня, діють екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки у Києві та Київській області наразі не діють, повідомляє ДТЕК.
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