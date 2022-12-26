У Києві спалахнула пожежа в 10-поверхівці: загинув чоловік

У Шевченківському районі Києва вранці 26 грудня спалахнула пожежа в квартирі на другому поверсі житлової 10-поверхівки. У результаті загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві.

Виклик на лінію "101" надійшов о 6:52. Пожежа спалахнула на вулиці Юрія Іллєнка, 89.

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Виявилося, що в коридорі однієї із квартир сталося загоряння особистих речей на площі 5 квадратних метрів. О 7:10 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в житловій кімнаті квартири на підлозі було виявлено тіло чоловічої статі. Дані загиблого та обставини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, на Київщині в понеділок, 26 грудня, діють екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки у Києві та Київській області наразі не діють, повідомляє ДТЕК.

У Києві - нові графіки відключень світла

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