У Києві спалахнула пожежа у гуртожитку через увімкнений обігрівач

Сусіди у пожежі звинувачують мешканку однієї з кімнат, яка начебто забула вимкнути електрообігрівач, коли пішла на роботу.

В одному з багатоповерхових будинків Києва спалахнула пожежа через електрообігрівач, який забула вимкнути мешканка.

Про це інформує ДСНС Києва.

Інцидент трапився на вул. Бажовій, 9А, що у Дніпровському районі столиці. За словами пожежників, займання виникло на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців, у кімнаті нікого не було. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Як пише Novyny.live, пожежа сталася через неуважність мешканки, яка пішла на роботу і залишила включений електрообігрівач.