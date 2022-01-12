У Києві спалахнула пожежа у гуртожитку через увімкнений обігрівач

Сусіди у пожежі звинувачують мешканку однієї з кімнат, яка начебто забула вимкнути електрообігрівач, коли пішла на роботу.
В одному з багатоповерхових будинків Києва спалахнула пожежа через електрообігрівач, який забула вимкнути мешканка.
Про це інформує ДСНС Києва.
Інцидент трапився на вул. Бажовій, 9А, що у Дніпровському районі столиці. За словами пожежників, займання виникло на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.
На момент прибуття вогнеборців, у кімнаті нікого не було. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.
Як пише Novyny.live, пожежа сталася через неуважність мешканки, яка пішла на роботу і залишила включений електрообігрівач.
Нагадаємо, що у Вінницькій області через закорочення загорівся будинок, внаслідок пожежі загинув чоловік.
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