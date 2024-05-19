У Києві спалахнула пожежа: над Троєщиною – чорний стовп диму (відео)

У Києві сталося загоряння у приватному секторі.

У Деснянському районі Києва вранці 19 травня сталася пожежа – густий стовп чорного диму помітили над приватним сектором на Троєщині.

Відео поширили місцеві пабліки.

За словами очевидців, займання сталось у будинку.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі. ДСНС Києва поки не коментувала інформацію щодо пожежі та її причин.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня окупанти атакували Київщину дронами – які наслідки.

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