У Києві спалахнула пожежа на лівому березі: що відомо

Над Києвом видно чорний дим. У Дніпровському районі столиці на вулиці Маланюка сталася пожежа.

Про це ТСН.ua повідомили столичні рятувальники.

У Києві спалахнула пожежа на лівому березі

"Вогонь спалахнув на території гаражного кооперативу. Сталось загоряння сміття на площі 10 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано", – зауважили у ДСНС.

Нагадаємо, у Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня спалахнув очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує із забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.

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