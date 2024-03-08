У Києві спалахнула пожежа на лівому березі: що відомо

Як стало відомо, зайнялося сміття.
Над Києвом видно чорний дим. У Дніпровському районі столиці на вулиці Маланюка сталася пожежа.
Про це ТСН.ua повідомили столичні рятувальники.
"Вогонь спалахнув на території гаражного кооперативу. Сталось загоряння сміття на площі 10 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано", – зауважили у ДСНС.
Нагадаємо, у Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня спалахнув очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує із забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.
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