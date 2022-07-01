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У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)

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У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)

Скриншот із відео / Фото: Київ Оперативний

Причина пожежі невідома. Очевидці підозрюють, що хтось кинув недопалок у суху траву.

У Києві вдень 1 липня спалахнула масштабна пожежа на озері Вирлиця, що на Харківському масиві.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

На місці події працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі невідома.

"Схоже, що хтось кинув недопалок у суху траву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві підліток намагався втекти з дому і застряг у віконній решітці. Його довелося визволяти рятувальникам.

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