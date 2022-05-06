У Києві спалахнула масштабна пожежа в готелі: вогонь охопив всю будівлю (фото)

У Києві спалахнула масштабна пожежа в готелі: вогонь охопив всю будівлю (фото)

Уранці 6 квітня в Голосіївському районі Києва на вулиці Бродівській спалахнула масштабна пожежа в готелі на площі дві тисячі квадратних метрів. Вогонь охопив усю триповерхову будівлю.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в місті Києві.

Під час гасіння пожежі пожежники врятували 5 осіб та евакуювали 98 осіб. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Робота рятувальників ускладнювалася тим, що біля будинку було відсутнє протипожежне водопостачання. Тому вони змушені були витрачати час на прокладання додаткових магістральних ліній, щоб забезпечити подачу води з водойми.

Завдяки рятувальників було врятовано чотири приватні будинки та недобудовану споруду поруч. На місці було задіяно 15 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також 80 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Київській області рятувальники ДСНС займаються ліквідацією лісових пожеж. У зв’язку із цим в столиці України може спостерігатися задимленість.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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