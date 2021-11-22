У Києві спалахнули електрощитові у новобудові "Нивки Парк": евакуйовано понад 30 людей, серед них - немовля (фото, відео)

У Києві спалахнули електрощитові у новобудові "Нивки Парк": евакуйовано понад 30 людей, серед них - немовля (фото, відео)

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

У Києві у 16-поверховому будинку ЖК "Нивки Парк" сталося загоряння електрощитових від 5 до 16 поверху.

Під час ліквідації пожежі у житловому будинку в Святошинському районі столиці евакуйовано 31 людину, з них одну дитину.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

22 листопада об 11:03 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Перемоги, 67-А, що у Святошинському районі столиці.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося у 16-поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових від 5 до 16 поверху. Не гаючи часу, вогнеборці одразу ж приступили до евакуації мешканців та гасіння пожежі.

Об 11:59 бійці локалізували пожежу, а о 12:07 - ліквідували.

З верхніх поверхів, а також з ліфта евакуйовано 31 людину, з них одну дитину. Проводилися перевірка квартир на наявність в них людей.

На місці пожежі працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 членів особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві

Причина виникнення пожежі встановлюватися правоохоронцями.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, під Києвом легковик влетів у бензовоз і загорівся.

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