У Києві сьогодні відключатимуть світло: у чому причина

У ДТЕК пояснили, що відбувається перевантаження електромереж.

У Києві в понеділок, 13 березня, відключатимуть світло. Стабілізаційні графіки застосовано в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

Як пояснюють у компанії, причина відключень - наявні пошкодження енергосистеми. Енергоб'єкти не можуть передавати енергію, яка наразі необхідна для всіх мешканців цих районів і відбувається перевантаження електромереж.

Тому за командою диспетчера національної енергетичної компанії "Укренерго" для цих районів застосовуються відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у Київській області біля вокзалу загинув 13-річний підліток від ураження струмом високовольтної лінії. Двоє хлопців заради розваги залізли на вантажні вагони. Один із них загинув на місці, другого забрала швидка.

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