У Києві "соцпрацівниці" напали на потерпілого, застосували сльозогінний газ та намагались відібрати гроші

У Києві "соцпрацівниці" напали на потерпілого, застосували сльозогінний газ та намагались відібрати гроші

Дві жінки потрапили до 81-річного пенсіонера у квартиру під виглядом соціальних працівниць.

У Києві "соцпрацівниці" напали на потерпілого, застосували сльозогінний газ та намагались відібрати гроші.

Подія сталася у Шевченківському районі Києва на вулиці Пушкінській.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Дві жінки потрапили до 81-річного пенсіонера у квартиру під виглядом соціальних працівниць.

До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на нього у квартирі напали дві жінки, одну з яких він затримав, а інша встигла втекти. На вулицю Пушкінську оперативний черговий направив відразу декілька нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці встановили, що дві жінки зайшли до 81-річного пенсіонера у квартиру під виглядом соціальних працівниць: "Зловмисниці вдарили дідуся по голові та застосували сльозогінний газ. Після чого намагались забрати гроші, однак чоловік одну з них затримав, а інша встигла втекти".

Поліція Києва / Facebook

Нападницею виявилась мешканка Одеської області, 1982 року народження. Її було затримано. Поліція вилучила речові докази та перевіряє причетність затриманої до скоєних аналогічних злочинів на території міста Києва.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій. Слідчі оголосили затриманій про підозру. За скоєне їй загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити спільницю підозрюваної та притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві шахрайки під виглядом соцпрацівниць викрали у пенсіонерки золоті прикраси.

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